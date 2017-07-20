مفاوضات متعثرة في الامم المتحدة حول عقوبات جديدة على كوريا الشمالية

يمكن ان تتضمن هذه العقوبات الجديدة وقف إمدادات النفط

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LBCI News Lebanon

اعلن دبلوماسيون ان الولايات المتحدة التي ابدت استعدادها للاسراع في فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية في الامم المتحدة، تتعثر في مفاوضات مع الصين حول الرد الذي يتعين اعتماده على اطلاق بيونغ يانغ صاروخا بالستيا عابرا للقارات.

وكانت السفيرة الاميركية نيكي هالي صرحت في مجلس الامن قبل اسبوعين انها ستقدم "في الأيام المقبلة" مشروع قرار حول عقوبات، ردا على ما وصفته بأنه "تصعيد عسكري واضح".

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وقال دبلوماسي في مجلس الامن ان هذه المناقشات "لا تزال جارية". واضاف "لم يحصل تقدم رغم ضغوط الولايات المتحدة لاحراز ذلك بأسرع من المعتاد".

ويمكن ان تتضمن هذه العقوبات الجديدة وقف إمدادات النفط ومنع ارسال عمال كوريين شماليين الى الخارج وفرض قيود جوية وبحرية جديدة.

كوريا الشمالية لم ترد على عرض سيول

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من جهة أخرى، أعلنت سيول ان كوريا الشمالية لم ترد على عرض كوريا الجنوبية اجراء محادثات عسكرية الجمعة.