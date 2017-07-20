ترامب يعيد الجدل حول عمليات تزوير مفترضة في الإنتخابات الرئاسية

وكان ترامب فاز في الاقتراع غير المباشر الذي يقوم على كبار الناخبين

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LBCI News Lebanon

أعاد الرئيس الاميركي دونالد ترامب الجدل حول تزوير مفترض في الانتخابات الرئاسية في العام 2016 وطالب مجددا عدة ولايات بتسليم لوائحها الانتخابية الى لجنة شكلها لهذه الغاية.

وكان ترامب قال بعد انتخابه ان بين ثلاثة الى خمسة ملايين شخص صوتوا بشكل غير قانوني وهو رقم لم تدعمه اي دراسة رسمية. وقام في 11 ايار بتشكيل "لجنة استشارية حول نزاهة الانتخابات" تقوم مهمتها على اعطاء توصيات حول تسجيل الناخبين على اللوائح.

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واوضح ترامب خلال الاجتماع الاول للجنة في البيت الابيض ان "هذه اللجنة لها مهمة مقدسة تقوم على ضمان احترام نزاهة الاقتراع ومبدأ صوت واحد لكل مواطن".

واضاف "كلما يحصل تزوير، يتم الغاء اصوات مواطنين اقترعوا بشكل قانوني مما يقوض الديموقراطية. لا يمكن السكوت عن ذلك".

ومنذ فوزه في الانتخابات، يؤكد ترامب انه لو لم يحصل هذا التزوير بملايين الاصوات المفترضة، لكان فاز في الاقتراع الشعبي امام منافسته الديموقراطية هيلاري كلينتون.

وكان ترامب فاز في الاقتراع غير المباشر الذي يقوم على كبار الناخبين والوحيد الذي يحتسبه الدستور. ورفضت 13 ولاية على الاقل تسليم لوائح ناخبيها بالاضافة الى سلسلة من البيانات حولهم مثل السجل العدلي وتاريخ مشاركتهم في الانتخابات.



