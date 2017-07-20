أخبار دولية
20 تموز 2017 - 03:27
20/07/2017 03:27:34
بالفيديو - ترامب يغني Despacito ويشعل مواقع التواصل الاجتماعي
ترامب يغني...
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LBCI News Lebanon
مع النجاح الكبير الذي حققته أغنية Despacito للمغني لويس فونسي من بويرتوريكو ومغني الراب دادي يانكي، وتصدرها قوائم سباقات الأغاني في 35 دولة، انتشر مقطع فيديو تضمن مقتطفات من خطابات الرئيس الأميركي دونالد ترامب ترافقت مع الأغنية وكانه يؤديها شخصيا.
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