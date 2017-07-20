بالفيديو - ترامب يغني Despacito ويشعل مواقع التواصل الاجتماعي

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مع النجاح الكبير الذي حققته أغنية Despacito للمغني لويس فونسي من بويرتوريكو ومغني الراب دادي يانكي، وتصدرها قوائم سباقات الأغاني في 35 دولة، انتشر مقطع فيديو تضمن مقتطفات من خطابات الرئيس الأميركي دونالد ترامب ترافقت مع الأغنية وكانه يؤديها شخصيا.