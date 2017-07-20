المستقبل: مواقف الحريري الأخيرة وضعت النقاط على الحروف

نوه المكتب السياسي لـ"تيار المستقبل" في خلال اجتماعه الدوري في "بيت الوسط" ، برئاسة نائب الرئيس باسم السبع بـ"الإنجاز الوطني الذي تحقق بإقرار سلسلة الرتب والرواتب، وما انطوى عليه من إنصاف الفئات الاجتماعية التي تستحقها، بعد خمس سنوات من النضال المطلبي لأجلها".

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وإذ أشاد "بالدور المحوري الذي لعبه الرئيس سعد الحريري لإنضاج التوافق السياسي حول السلسلة وتخليصها من المطبات التي حالت دون إقرارها في السنوات الماضية"، سجل لحكومة "استعادة الثقة" برئاسة الحريري أنها "وعدت ووفت، وأعطت الحق لأصحابه، وفتحت الطريق امام إصلاحات يجب استكمالها، لتأمين سلامة المالية العامة وتحقيق التوازن المطلوب بين الزيادات والإيرادات".

وأعلن المكتب السياسي أنه "يواكب الضجيج الإعلامي حول ما يتردد عن معركة مرتقبة في جرود عرسال، يريدها حزب الله في إطار الخدمات التي يقدمها للنظام السوري"، مؤكداً التزام "تيار المستقبل" حدود الموقف الرسمي اللبناني، الذي يترجمه الجيش اللبناني، ورفضه أي محاولة جديدة لاستخدام لبنان ومؤسساته الشرعية، وسيلة لأهداف خارجية تتعارض ومقتضيات المصلحة الوطنية، معبرا عن ثقته بسلامة الإجراءات التي يتخذها الجيش لضمان أمن عرسال وسلامة أهلها والنازحين المقيمين فيها".

واعتبر أن "مواقف الرئيس سعد الحريري الأخيرة وضعت النقاط على حروف الأجندة الوطنية لمحاربة الإرهاب، وأكدت مطلق الدعم الرسمي والمعنوي للجيش وقيادته في كل ما يقوم به على هذا الصعيد."