اعفاء رئيسة مجلس الشعب السوري من منصبها... والسبب؟

قام بعض الاعضاء بالاعتراض على التصويت

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LBCI News Lebanon

أصدر مجلس الشعب السوري اليوم قرارا قضى باعفاء هدية عباس من منصبها كرئيسة للمجلس.

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وجاء فى بيان للمجلس على صفحته على "فيسبوك": "انعقدت جلسة لمجلس الشعب اليوم فى الساعة الحادية عشرة صباحا كما كان مقررا لها لتناقش المداولة العامة للنظام الداخلي للمجلس، وأثناء النقاش قامت الدكتورة هدية عباس رئيسة المجلس، وكما دأبت منذ أشهر وبأكثر من نقاش مما كان يؤدي الى تراكم خلل كبير نتيجة التصرفات غير الديمقراطية والتي تنعكس سلبا على المجلس بمنع الاعضاء من تقديم مداخلاتهم، وتجاوزت رأي أغلبية الاعضاء بالرغبة بنقاش بعض المواد بحسب مسؤولياتهم الدستورية وأعلنت فجأة الانتهاء من نقاش مواد النظام الداخلي قبل الانتهاء منه فعليا".وأضاف البيان "قام بعض الاعضاء بالاعتراض على التصويت مصرين على أن النقاش قائم وبأن رفع الجلسة واعلان الانتهاء من النظام الداخلي للمجلس هو تصرف غير مسؤول وغير قانوني"، فمنعت قبول الاعتراضات على التصويت متجاهلة كل قواعد الديمقراطية ومخالفة للقانون ما كاد يقوض دور المجلس، بما ينعكس سلبا على أساس دوره التشريعي".