انشاء جهاز "رئاسة أمن الدولة" بالسعودية... واستبدال رئيس الحرس الملكي

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أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم الخميس مرسوما بإنشاء جهاز أمني جديد هو جهاز "رئاسة أمن الدولة" على مستوى وزاري للتعامل مع عدد من القضايا منها مكافحة الإرهاب وهي اختصاصات كانت موكلة لأجهزة تابعة لوزارة الداخلية.وفي سلسلة من المراسيم الملكية نشرتها وكالة الأنباء الرسمية، عين الملك سلمان الفريق الأول عبد العزيز بن محمد الهويريني رئيسا لجهاز رئاسة أمن الدولة بمرتبة وزير.وأضاف المرسوم الملكي أن البنود السابقة سيعمل بها اعتبارا من بداية السنة المالية المقبلة وأن وزير الداخلية سيكون عضوا في مجلس الشؤون السياسية والأمنية.كما أعفى المرسوم الملكي حمد العوهلي رئيس الحرس الملكي من منصبه وعين الفريق أول سهيل المطيري خلفا له.وفي سياق متصل، أصدر العاهل السعودي مرسوما ملكيا بتعيين محمد بن عبد الله القويز رئيسا لمجلس هيئة السوق المالية برتبة وزير.