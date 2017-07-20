أخبار دولية
20 تموز 2017 - 16:59
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قطر تتهم الامارات بـ"القرصنة" التي اسفرت عن الازمة الخليجية

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قطر تتهم الامارات بـ&quot;القرصنة&quot; التي اسفرت عن الازمة الخليجية
اتهمت السلطات القطرية الخميس دولة الإمارات بانها تقف وراء "قرصنة" وكالة الأنباء الرسمية التي تسببت في أزمة عميقة تهز منطقة الخليج منذ شهر ونصف.
          
وأشار رئيس لجنة التحقيق المقدم علي محمد المهندي في مؤتمر صحافي في الدوحة الى ان اختراق موقع الوكالة القطرية الرسمية تم "عبر موقعين يتواجدان في الامارات".
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واضاف ان "المخترق قام بالسيطرة على شبكة الوكالة وسرقة الحسابات الخاصة بها بالموقع الالكتروني ونشر أخبار مفبركة".
     
من جهته، أعلن مساعد مدير أمن المعلومات القطري عثمان سالم الحمود ان "الشخص المخترق زرع ثغرة في الشبكة الخاصة بالوكالة وشاركها عن طريق برنامج سكايب مع شخص آخر مستخدما جهاز آيفون وقام الشخص الاخر بالدخول عبر الثغرة للتحكم في الشبكة".
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