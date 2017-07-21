اسرائيل تمنع الرجال دون الـ50 من دخول البلدة القديمة في القدس

منعت الشرطة الاسرائيلية الرجال دون سن الخمسين من دخول البلدة القديمة في القدس حيث تزداد حدة التوتر بعد التدابير الامنية التي فرضتها اسرائيل للدخول الى الحرم القدسي.

وأعلنت الشرطة في بيان ان "الدخول الى المدينة القديمة وجبل الهيكل سيقتصر على الرجال فوق الخميس بينما يسمح بدخول النساء من جميع الاعمار".

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وأكدت الشرطة انها ستبقي على البوابات لكشف المعادن التي وضعت الاسبوع الماضي امام مداخل المسجد، لافتة الى ان لديها صلاحية استخدامها بشكل محدود.

الى ذلك، عززت إسرائيل الاجراءات الأمنية في القدس وتأهبت لاحتمال حدوث اشتباكات مع المصلين المسلمين بعد أن قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين عدم إزالة أجهزة الكشف عن المعادن عند مداخل الحرم القدسي.​