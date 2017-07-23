مدير إعلام البيت الأبيض الجديد يحذف تغريدات تخالف آراء ترامب

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حذف المدير الجديد للاعلام في البيت الأبيض، انتوني سكاراموتشي، تغريدات على "تويتر" كان أبدى فيها آراءا مخالفة لتلك التي يحملها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، معتبرا أنها "تصرف الانتباه" عن أمور أهم.وبعد يوم على تسلمه منصبه الجديد الجمعة، حذف الخبير المالي السابق في نيويورك، سلسلة تعليقات على حسابه في "تويتر" عبر فيها عن آراء مخالفة لترامب حيال الهجرة غير الشرعية والتغير المناخي والإسلام وحتى ضبط حمل السلاح.وكتب سكاراموتشي على "تويتر" "لأجل الشفافية الكاملة: أقوم بحذف التغريدات السابقة. لقد تطورت الآراء السابقة ولا يجب أن تصرف الانتباه (عن أمور أخرى). أنا أخدم أجندة رئيس الولايات المتحدة وهذا كل ما يهم".