قتيلان وجريح... ماذا حصل في السفارة الاسرائيلية في عمان؟

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قتل اردنيان وأصيب اسرائيلي في "إشكال" وقع الأحد داخل مجمّع السفارة الاسرائيلية في عمان، كما افاد مصدر أمني وكالة "فرانس برس".وأشار المصدر الى أنه "قتل اردنيان اثر اطلاق نار فيما اصيب اسرائيلي وهو بحالة حرجة نتيجة إشكال وقع داخل مجمع السفارة" الاسرائيلية في منطقة الرابية في غرب العاصمة.وأضاف ان "الاردني الأول محمد الجواودة (17 عاما) توفي اثناء محاولة إسعافه عقب الحادث، اما الاردني الثاني بشار حمارنة وهو طبيب كان متواجدا لحظة الحادث في المبنى السكني التابع للسفارة والذي يملكه، فتوفي بالمستشفى بعد منتصف ليل الأحد-الاثنين متأثرا باصابته".واوضح المصدر ان "المصاب الاسرائيلي هو مساعد لمدير أمن السفارة الاسرائيلية وما زال يتلقى العلاج في المستشفى".