مبعوث ترامب يصل الى اسرائيل اليوم في محاولة لتهدئة التوتر

تتصاعد حدة التوتر بشأن الاجراءات الأمنية الاسرائيلية الجديدة في محيط الحرم القدسي

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LBCI News Lebanon

أعلن مسؤول اميركي ان جيسون غرينبلات، مبعوث الرئيس الاميركي دونالد ترامب الى الشرق الاوسط، في طريقه الاثنين الى اسرائيل حيث سيسعى لتهدئة التوتر الذي أدى الى مواجهات دامية في القدس في الايام الاخيرة.

وتابع المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته ان "المبعوث الخاص للرئيس ترامب الى المحادثات الدولية جيسون غرينبلات غادر الى اسرائيل الليلة الماضية لدعم الجهود من اجل الحد من التوتر في المنطقة".

ولم تصدر فورا أي تفاصيل إضافية عن الزيارة.

وتأتي زيارة غرينبلات وسط تصاعد حدة التوتر بشأن الاجراءات الأمنية الاسرائيلية الجديدة في محيط الحرم القدسي، حيث قامت سلطات الدولة العبرية بنصب بوابات للكشف عن المعادن على مداخل الموقع الذي يضم المسجد الأقصى وقبة الصخرة، عقب هجوم بتاريخ 14 تموز أسفر عن مقتل عنصري شرطة اسرائيليين.