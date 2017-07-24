اسرائيل تؤكد ان حارس سفارتها في عمان قتل اردنيين اثنين بعد تعرضه لهجوم

أعلنت وزارة الخارجية الاسرائيلية الاثنين ان حارسا أمنيا في سفارتها في عَمّان قتل اردنيا بالرصاص بعد ان حاول مهاجمته وآخر عن طريق الخطأ.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة في بيان ان عاملا اردنيا كان ينقل أثاثا الى شقة الحارس المقيم في مبنى تابع للسفارة في عمان، حاول طعنه بمفك للبراغي في ظهره اثر خلاف بينهما.

وقال المتحدث ان الخلاف نشب مساء الاحد.

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واوضح البيان ان الحارس رد باطلاق النار فقتل العامل واصاب اردنيا اخر عن طريق الخطأ هو مالك الشقة الذي كان في المكان. وتوفي الاخير لاحقا متأثرا باصابته، واشار البيان الاسرائيلي الى ان اصابة الحارس طفيفة.

وكانت السلطات الاردنية اشارت الى وقوع اطلاق نار في مقر السفارة الاسرائيلية في عمان والى وقوع قتيلين اردنيين.