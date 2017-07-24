أعلن البيت الأبيض ان الرئيس الأميركي دونالد ترامب مستعد للتوقيع على تشريع يشدد العقوبات على روسيا بعد أن توصل زعماء مجلسي الشيوخ والنواب إلى اتفاق على مشروع قانون لاتخاذ موقف أكثر صرامة ضد موسكو.

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وأشار أعضاء ديمقراطيون بالكونغرس يوم السبت الى انهم توصلوا لاتفاق مع الجمهوريين يسمح بفرض عقوبات جديدة على روسيا وإيران وكوريا الشمالية في مشروع قانون من شأنه أن يحد من أي جهود محتملة قد يبذلها ترامب لرفع العقوبات على موسكو.

وأوضح مسؤول بالبيت الأبيض أمس الأحد أن رأي الإدارة الأميركية في التشريع تبلور بعد إجراء تعديلات بما في ذلك إضافة فرض عقوبات على كوريا الشمالية، لافتاً الى أن الإدارة "تدعم توجه مشروع القانون ولكنها لن تبت في الأمر بشكل قاطع إلى أن تصدر النسخة النهائية من التشريع ولا تجري المزيد من التعديلات".

وواجه ترامب مقاومة من كل من أعضاء الكونغرس الجمهوريين والديمقراطيين لتعهده بتحسين العلاقات مع موسكو. وتلقي تحقيقات حول علاقات محتملة بين حملة ترامب الانتخابية وروسيا بظلالها على الإدارة الأميركية.