أخبار دولية
24 تموز 2017 - 10:54
24/07/2017 10:54:53
الكونغرس الأميركي يستمع لشهادة نجل نزار زكا غدا
نجل نزار زكا المعتقل في إيران
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LBCI News Lebanon
دعت لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأميركي عمر زكا، نجل نزار زكا المعتقل في إيران والذي يقوم بإضراب مفتوح عن الطعام منذ ٢٦ /٦ /٢٠١٧ للإستماع لشهادته في الكونغرس الأميركي غدا الثلاثاء في ٢٥ /٧/ ٢٠١٧ عند الساعة الثانية بعد الظهر .
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