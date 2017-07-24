أخبار دولية
24 تموز 2017 - 10:54
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الكونغرس الأميركي يستمع لشهادة نجل نزار زكا غدا

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الكونغرس الأميركي يستمع لشهادة نجل نزار زكا غدا
دعت لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأميركي عمر زكا، نجل نزار زكا المعتقل في إيران والذي يقوم بإضراب مفتوح عن الطعام منذ ٢٦ /٦ /٢٠١٧  للإستماع لشهادته في الكونغرس الأميركي غدا الثلاثاء في ٢٥ /٧/ ٢٠١٧ عند الساعة الثانية بعد الظهر .
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