الكونغرس الأميركي يستمع لشهادة نجل نزار زكا غدا

نجل نزار زكا المعتقل في إيران

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LBCI News Lebanon

دعت لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأميركي عمر زكا، نجل نزار زكا المعتقل في إيران والذي يقوم بإضراب مفتوح عن الطعام منذ ٢٦ /٦ /٢٠١٧ للإستماع لشهادته في الكونغرس الأميركي غدا الثلاثاء في ٢٥ /٧/ ٢٠١٧ عند الساعة الثانية بعد الظهر .