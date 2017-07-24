أخبار دولية
24 تموز 2017 - 17:16
24/07/2017 17:16:53
في النمسا...السجن المؤبد لفلسطيني
القضاء النمساوي يحكم على طالب لجوء فلسطيني
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LBCI News Lebanon
حكم القضاء النمساوي الاثنين على طالب لجوء فلسطيني يبلغ من العمر 27 عاما ويشتبه بانتمائه الى حركة حماس، بالسجن المؤبد بعدما دانه باصدار تعليمات من حيث يقيم في النمسا لشخصين يقيمان في الاراضي الفلسطينية لشن هجوم في اسرائيل تم احباطه قبل تنفيذه.
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