في النمسا...السجن المؤبد لفلسطيني

حكم القضاء النمساوي الاثنين على طالب لجوء فلسطيني يبلغ من العمر 27 عاما ويشتبه بانتمائه الى حركة حماس، بالسجن المؤبد بعدما دانه باصدار تعليمات من حيث يقيم في النمسا لشخصين يقيمان في الاراضي الفلسطينية لشن هجوم في اسرائيل تم احباطه قبل تنفيذه.