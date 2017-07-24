إسرائيل تقرر التوقف عن استخدام أجهزة كشف المعادن عند مداخل الاقصى

قررت الحكومة الامنية الاسرائيلية فجر الثلاثاء وقف استخدام اجهزة كشف المعادن عند مداخل المسجد الاقصى في القدس الشرقية المحتلة، وذلك بعدما تسببت هذه البوابات الالكترونية باندلاع أعمال عنف دامية بين الفلسطينيين والقوات الاسرائيلية.
وقال مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في بيان ان الحكومة المصغرة وافقت على "توصية كل الاجهزة الامنية باستبدال اجراءات التفتيش بواسطة اجهزة كشف المعادن باجراءات امنية تستند الى تكنولوجيات متطورة ووسائل اخرى".
وفور شيوع الخبر تجمع مئات الفلسطينيين قرب احد مداخل الحرم القدسي للاحتفال بهذا التراجع الاسرائيلي.
الاوقاف الاسلامية في القدس: "لا دخول" الى الاقصى
وفي سياق متصل، اعلنت الاوقاف الاسلامية في القدس الثلاثاء ان "لا دخول" الى المسجد الاقصى في القدس للفلسطينيين الى حين قيام لجنة تابعة لها بتقييم الوضع بعد إزالة السلطات الاسرائيلية بوابات كشف الآلات المعدنية عن مداخل الحرم القدسي.