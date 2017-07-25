ماكين سيشارك الثلاثاء في جلسة التصويت على إلغاء أوباماكير

أعلن السناتور الاميركي جون ماكين مساء الاثنين انه وعلى الرغم من تشخيص اصابته بسرطان في الدماغ الاسبوع الماضي، سيشارك الثلاثاء في جلسة التصويت على إلغاء نظام "اوباماكير" للرعاية الصحية في مجلس الشيوخ حيث لا يتمتع الجمهوريون الا بأكثرية 52 مقعدا من اصل 100.

وقال مكتب ماكين في بيان ان "السناتور ينتظر بفارغ الصبر العودة غدا الى مجلس الشيوخ الاميركي لمواصلة عمله على قوانين مهمة ومن بينها اصلاح نظام الرعاية الصحية وقانون تفويض الدفاع الوطني والعقوبات الجديدة على روسيا وايران وكوريا الشمالية".

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ومع امتلاكه 52 من اعضاء مجلس الشيوخ المئة لا يمكن للمعسكر الجمهوري تحمل انشقاق اكثر من عضوين. وبما ان التصويت في مجلس الشيوخ لا يمكن ان يكون الا حضوريا فان مشاركة ماكين مفصلية في جلسة الثلاثاء.

وكان مكتب ماكين اعلن الاسبوع الماضي ان أسير الحرب السابق والمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية في 2008 والبالغ حاليا 80 عاما مصاب بسرطان في الدماغ.