قادة روسيا واوكرانيا وفرنسا وألمانيا يبحثون الأزمة الأوكرانية

بحث الرؤساء الروسي فلاديمير بوتين والاوكراني بترو بوروشنكو والفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في اتصال هاتفي الاثنين سبل حل النزاع في شرق أوكرانيا، وذلك غداة تحميل المبعوث الخاص الاميركي الجديد الى اوكرانيا موسكو مسؤولية استمرار النزاع.

وأعلن الكرملين في بيان أن القادة الأربعة استمعوا اولا الى تقرير المسؤولين في بعثة المراقبة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا حول مدى احترام وقف اطلاق النار في الشرق الانفصالي.

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وأضاف البيان "بعدها تبادل القادة الأربعة الآراء حول الوضع في جنوب-شرق أوكرانيا، آخذين بالاعتبار العقبات الخطيرة امام تنفيذ اتفاقات مينسك للسلام المبرمة في شباط 2015".

وأشار الكرملين في بيانه الى أن الرئيس الروسي "شرح بالتفصيل المقاربة الروسية لبنود الإتفاق الرئيسية".

من جهتها، قالت الحكومة الالمانية في بيان منفصل ان القادة الاربعة اتفقوا على ان الاولوية هي لانسحاب العديد والعتاد الثقيل من بعص المناطق والاحياء المقررة مسبقا.