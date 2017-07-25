السعودية والإمارات والبحرين ومصر تضيف 9 أفراد و9 كيانات إلى قوائم الحظر

ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة والبحرين أضافت تسعة كيانات وتسعة أفراد إلى قوائم الحظر لديها بسبب اتهامات بأن لها صلات مع قطر في ما يتعلق بالإرهاب.



واشارت وكالة الأنباء الى إن الجهات التي شملها الحظر تشمل كيانات من ليبيا واليمن وأفرادا من قطر واليمن والكويت .

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إردوغان: جولة الخليج مثمرة والمساعي ستتواصل​

في وقت، وصف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان جولته في الخليج للتعامل مع أزمة قطر بأنها "مثمرة وناجحة" وذلك بعد محادثات دامت يومين.



وقال إردوغان لمشرعين من حزبه العدالة والتنمية الحاكم خلال اجتماع برلماني: "الاتصالات التي أجريناها خلال هذه الزيارة كانت مفيدة وسنواصل مساعينا من أجل الاستقرار والسلام في المنطقة بعزم مطرد".



وكان اردوغان اجرى ظهر الاثنين محادثات مع امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تناولت "التطورات الاقليمية والدولية وخصوصا الازمة في الخليج والجهود المبذولة لحلها من خلال الحوار والسبل السلمية"، وفق ما ذكرت وكالة الانباء القطرية "قنا ".

السيسي يتعهد بمواصلة حصار قطر

في المقابل، تعهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمواصلة الحصار الذي تفرضه أربع دول عربية على قطر.