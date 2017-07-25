لماذا انتقد ماتيس البنتاغون؟

وجه وزير الدفاع الاميركي جيم ماتيس انتقادا شديدا على تبذير البنتاغون ملايين الدولارات لشراء لباس مكلف للجيش الافغاني يجعل من السهل رؤيته من قبل العدو.

وقال ماتيس في مذكرة بتاريخ 21 تموز لمسؤولي التموين في وزارة الدفاع ان قرار شراء اللباس الاخضر الداكن اللون "دليل على اللامبالاة"، مشددا على الا يتكرر "مثل هذا الاسلوب في تبذير اموال المواطنين بشكل غير مفيد".

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وكان مكتب المراقب العام لاعادة اعمار افغانستان قال في تقرير صدر الشهر الماضي ان البنتاغون انفق حتى 28 مليون دولار اكثر مما ينبغي عندما قرر في العام 2007 شراء اللباس العسكري للجنود.