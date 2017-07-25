كاغ التقت القيادة السياسية للفصائل الفلسطينية في عين الحلوة

زارت ممثلة الامين العام للامم المتحدة في لبنان سغريد كاغ مخيم عين الحلوة، وكان في استقبالها قائد الامن الوطني الفلسطيني في لبنان اللواء صبحي ابو عرب، امين سر منطقة صيدا ل"حركة فتح" وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية العميد ماهر شبايطة، المدير العام للانروا في لبنان كلاوديو كورني، مدير الانروا في صيدا ابراهيم الخطيب، مدير الانروا في عين الحلوة عبد الناصر السعدي، قائد القوة المشتركة الفلسطينية العقيد بسام السعد وفاعليات.

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وانتقلت كاغ الى مدرسة السموع حيث استقبلتها جمعية الكشافة والمرشدات الفلسطينية شعبة عين الحلوة ومدير المدرسة والطاقم الاداري، والتقت القيادة السياسية للقوى والفصائل الفلسطينية في صيدا وتفقدت مراكز ومؤسسات الانروا في عين الحلوة.