تشييع وهتافات في عمان..."الموت لإسرائيل" و "عالقدس رايحين شهداء بالملايين"

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شارك آلاف الاردنيين في تشييع جثمان احد القتيلين الاردنيين في حادث سفارة اسرائيل في عمان، وسط هتافات "الموت لإسرائيل"، بحسب مراسل فرانس برس.وتجمع نحو ثلاثة آلاف شخص في بيت عزاء الفتى محمد الجواودة (17 عاما)، الذي قتل الأحد هو ومواطنه الطبيب بشار حمارنة اثر خلاف مع دبلوماسي اسرائيلي يعمل في سفارة اسرائيل بعمان.حمل المشيعون الجثمان وساروا به من بيت العزاء في منطقة الوحدات (شرق عمان) الى مقبرة "أم الحيران" القريبة وسط هتافات بينها "الموت لإسرائيل" و"بالروح بالدم نفديك يا شهيد".وحمل آخرون صورا للجواودة كتب على بعضها "الشهيد البطل محمد طالته يد الغدر الصهيونية" و"عرس الشهيد البطل محمد الجواودة شهيد السفارة" اضافة الى اعلام اردنية وفلسطينية.وعقب دفنه انطلق المشيعون في تظاهرة من المقبرة الى شوارع الوحدات، وسط هتافات بينها "طالعلك يا عدوي طالع من كل بيت وحارة وشارع" و"عالقدس رايحين شهداء بالملايين".