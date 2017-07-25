أخبار دولية
25 تموز 2017 - 13:29
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الجهود الديبلوماسية بملف مواجهات القدس تؤتي بثمارها

السلطات الاسرائيلية أزالت من محيط الحرم القدسي بوابات كشف المعادن Lebanon, news ,lbci ,أخبار القدس,اسرائيل,السلطات الاسرائيلية أزالت من محيط الحرم القدسي بوابات كشف المعادن
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السلطات الاسرائيلية أزالت من محيط الحرم القدسي بوابات كشف المعادن مؤكدة أنها لن تستخدمها ثانيا بعدما أثارت الاجراءات الأمنية الجديدة موجة من العنف الدامي...
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