الجهود الديبلوماسية بملف مواجهات القدس تؤتي بثمارها

السلطات الاسرائيلية أزالت من محيط الحرم القدسي بوابات كشف المعادن

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LBCI News Lebanon

السلطات الاسرائيلية أزالت من محيط الحرم القدسي بوابات كشف المعادن مؤكدة أنها لن تستخدمها ثانيا بعدما أثارت الاجراءات الأمنية الجديدة موجة من العنف الدامي...