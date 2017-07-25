أخبار دولية
25 تموز 2017 - 13:29
25/07/2017 13:29:11
الجهود الديبلوماسية بملف مواجهات القدس تؤتي بثمارها
السلطات الاسرائيلية أزالت من محيط الحرم القدسي بوابات كشف المعادن
Lebanon, news ,lbci ,أخبار القدس,اسرائيل,السلطات الاسرائيلية أزالت من محيط الحرم القدسي بوابات كشف المعادن
LBCI News Lebanon
السلطات الاسرائيلية أزالت من محيط الحرم القدسي بوابات كشف المعادن مؤكدة أنها لن تستخدمها ثانيا بعدما أثارت الاجراءات الأمنية الجديدة موجة من العنف الدامي...
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