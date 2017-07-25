هكذا رحب ترامب بالحريري...وما الذي دار بينهما؟

الإعلان

وصل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري عند الساعة التاسعة ليلا بتوقيت بيروت الى البيت الابيض، حيث استقبله الرئيس الاميركي دونالد ترامب عند المدخل الرئيسي.وتوجه الرئيسان الى المكتب البيضاوي، ورحب ترامب بالحريري قائلا "انه لشرف عظيم ان نستقبل رئيس الوزراء سعد الحريري اليوم، وقد شاهدنا التقدم الكبير في لبنان، وهذا امر ليس سهلا في الوقت الذي يحارب فيه على جبهات عدة، وقد طور العلاقات بشكل حقيقي مع ممثلينا ومعي."ورد الرئيس الحريري قائلا "انه لشرف ان نكون هنا معك سيدي الرئيس ومسرورون للتأكيد على ان شراكتنا في محاربة داعش وكل انواع الارهاب مستمرة، ونأمل ان تستمر هذه الشراكة لما فيه خير المنطقة."وأمل الحريري ان يتم التحدث بشكل اوسع مع ترامب عن هذه الامور.