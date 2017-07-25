بالفيديو- من شارك في الاجتماع الموسع بين الحريري وترامب؟

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عقد اجتماع موسع بين رئيس الحكومة سعد الحريري والرئيس الاميركي دونالد ترامب في البيت الابيض.وشارك في الاجتماع عن الجانب اللبناني وزير الخارجية جبران باسيل، القائم باعمال السفارة اللبنانية في واشنطن كارلا جزار، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، نادر الحريري والمستشارة آمال مدللي.وعن الجانب الاميركي وزير الخزانة الاميركية ستيفن منوشينمدير، مكتب الرئيس ترامب راينس برياباس، مستشار الامن القومي الجنرال ماك ماستر، مستشار الرئيس الاميركي جاريد كوشنير، مدير مجلس الاقتصاد الوطني غاري كوهن، السفيرة الاميركية في لبنان اليزابيت ريتشارد وعدد من كبار مساعدي الرئيس ترامب.وعرض خلال الاجتماع الوضع في لبنان وآخر المستجدات في المنطقة وسبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.