ترامب: سأعلن عن قراري بالنسبة لحزب الله...الحريري: استمرار الدعم الاميركي للجيش

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كشف الرئيس الاميركي دونالد ترامب أنه سيعلن عن قراره بالنسبة للعقوبات على "حزب الله" ودوره في المنطقة خلال الـ24 ساعة المقبلة.واكد ترامب في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس سعد الحريري في البيت الابيض أن "حزب الله يمثل تهديداً للبنان واللبنانيين والمنطقة ومصلحة الحزب الحقيقية مع ايران."وهنأ ترامب الجيش اللبناني على جهوده في محاربة الارهاب خصوصا أن لبنان "على الخط الامامي للحرب عليه."اما عن أزمة النزوح السوري في لبنان، تعهد ترامب بدعم الاحتياجات الانسانية للنازحين السوريين.واعلن ترامب رأيه بالرئيس السوري قائلا "لست من المعجبين بالاسد وهو بإمكانه تأكيد ذلك وما قام به بالنسبة للانسانية في سوريا يتخطى الخط الاحمر."في المقابل، طمأن الحريري عن استمرار الدعم الاميركي للجيش اللبناني، واشار الى أنه "تم بحث الوضع في منطقتنا والجهود المبذولة لحماية استقرارنا."وأكد الحريري الالتزام بقرارات الأمم المتحدة بما فيها القرار ١٧٠١.وعن الازمة الخليجية أوضح الحريري أن "الحوار افضل طريقة لتحسين العلاقة بين السعودية وقطر وربما تستطيع اميركا ان تساعد في حل هذه المسألة في الخليج."