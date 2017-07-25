البيت الابيض يرحب بإزالة بوابات كشف المعادن من محيط الحرم القدسي

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رحب البيت الابيض بإزالة اسرائيل بوابات كشف المعادن من محيط الحرم القدسي، معتبرا ان من شأن هذه الخطوة "تخفيف التوترات في المنطقة".وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الاميركية ساره هوكابي في بيان ان "اسرائيل ازالت بوابات كشف المعادن والكاميرات التي نصبتها على الرغم من الحاجة الواضحة لتعزيز الامن بعد مقتل شرطيين اسرائيليين في 14 تموز".واضافت أن "الولايات المتحدة تشيد بجهود اسرائيل الرامية في آن للحفاظ على الامن وتخفيف التوترات في المنطقة".