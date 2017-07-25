البيت الابيض يرحب بإزالة بوابات كشف المعادن من محيط الحرم القدسي

رحب البيت الابيض بإزالة اسرائيل بوابات كشف المعادن من محيط الحرم القدسي، معتبرا ان من شأن هذه الخطوة "تخفيف التوترات في المنطقة".
وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الاميركية ساره هوكابي في بيان ان "اسرائيل ازالت بوابات كشف المعادن والكاميرات التي نصبتها على الرغم من الحاجة الواضحة لتعزيز الامن بعد مقتل شرطيين اسرائيليين في 14 تموز".
واضافت أن "الولايات المتحدة تشيد بجهود اسرائيل الرامية في آن للحفاظ على الامن وتخفيف التوترات في المنطقة".
اردوغان يعتبر إزالة اجهزة كشف المعادن من مداخل الحرم القدسي "غير كافية"
من جهته، اعتبر الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ان قرار اسرائيل إزالة اجهزة كشف المعادن من مداخل الحرم القدسي هو قرار جيد لكنه "غير كاف"، بعدما أثار نصبها اشتعالا للعنف.
وانتقد اردوغان العراقيل الاسرائيلية التي تمنع المسلمين من دخول باحة المسجد الاقصى خصوصا لأداء صلاة الجمعة بحسبه.