جنود اتراك يضربون ويهينون شبانا سوريين.. ويوثقون الحادثة بالفيديو

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أعلن الجيش التركي توقيف مجموعة جنود أتراك بعد نشرهم مقطع فيديو يظهرهم يضربون شبانا سوريين وباشر ملاحقات قضائية بحقهم.ويظهر الفيديو الذي يمتدّ خمس دقائق والمصوّر بواسطة هاتف محمول، مجموعة جنود أتراك يهينون ويذلون ويبرحون ضربا أربعة شبان سوريين أوقفوا بعد عبورهم الحدود بين البلدين بطريقة غير شرعية.وأعلن الجيش التركي في بيان أنه "تمّ توقيف الجنود الذين تعاملوا بطريقة غير مقبولة الجمعة مع مجموعة أشخاص أوقفوا خلال محاولتهم عبور الحدود التركية - السورية بطريقة غير شرعية، وسيخضعون لاجراءات إدارية وقضائية".وأشار البيان الى أنه تم ترحيل الشبان السوريين الى بلادهم، بعد إخضاعهم لفحوص طبية.