قطر تتقدم بشكوى لمنظمة التجارة ضد المقاطعة الخليجية

أبلغ ممثل قطر لدى منظمة التجارة العالمية علي الوليد آل ثاني رويترز أن بلاده تقدمت بشكوى واسعة النطاق إلى المنظمة ضد المقاطعة التجارية التي تفرضها عليها السعودية والبحرين والإمارات.

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ولفت ممثل قطر لدى المنظمة إلى ان الدوحة ستثير مسألة المقاطعة أيضا أثناء اجتماع للمنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو) التابعة للأمم المتحدة اليوم الاثنين.

وبتقديمها رسميا "طلب إجراء مشاورات" مع الدول الثلاث، وهي الخطوة الأولى في نزاع تجاري، فإن قطر تعطي تلك الدول مهلة 60 يوما لتسوية الشكوى أو مواجهة دعوى قضائية في منظمة التجارة وعقوبات تجارية انتقامية محتملة.