الحكومة الفرنسية ستقيم مركزين للمهاجرين في شمال البلاد

اعلنت الحكومة الفرنسية انها ستقيم مركزين في شمال البلاد لاحتواء ضغط المهاجرين في كاليه، وذلك بعدما تعهد الرئيس ايمانويل ماكرون عدم ابقاء هؤلاء "في الشوارع".

وقال وزير الداخلية جيرار كولومب في مؤتمر صحافي: "لا نريد استعادة تجارب الماضي السيئة وسنقيم مركزين يكفلان اقامة هؤلاء الاشخاص ودرس اوضاعهم".

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وبعد اقامتهم في المركزين، سيتم ارشاد المهاجرين الى مراكز اخرى لطالبي اللجوء او ستعرض عليهم مساعدة للعودة الى بلدانهم الام او سيتم ترحيلهم.

واوضح الوزير ان كلا من المركزين سيبعد حوالى تسعين كلم من كاليه وسيضم 300 مكان على ان يفتح ابوابه "في الايام العشرة المقبلة".