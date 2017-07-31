أخبار دولية
31 تموز 2017 - 17:38
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الخارجية السعودية: إيران عمدت للإبتزاز للحصول على امتيازات دبلوماسية بالسعودية

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الخارجية السعودية: إيران عمدت للإبتزاز للحصول على امتيازات دبلوماسية بالسعودية
أكدت وزارة الخارجية السعودية أن إيران مستمرة في رفضها استكمال التحقيق في حادثة اقتحام سفارة المملكة في طهران وقنصليتها رغم مضي أكثر من سنة ونصف، واضافت أنها "عمدت إلى الابتزاز بغرض الحصول على امتيازات دبلوماسية داخل المملكة في ظل قطع العلاقات بين البلدين."

وأشار المصدر في الخارجية الى أن "السلطات الإيرانية انتهجت أساليب ملتوية ومنها رفضها وصول فريق سعودي إلى أراضيها للمشاركة مع الجهات المختصة الإيرانية في المعاينة."
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ولفت الى أن هذه المماطلات تعكس سلوك ونهج الحكومة الإيرانية وعدم احترامها للعهود والمواثيق والقوانين الدولية.
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