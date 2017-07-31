الزوجان كلوني يساهمان في تعليم أطفال اللاجئين في لبنان

أعلن جورج وأمل كلوني انهما سيساعدان 3000 من أطفال اللاجئين السوريين على الذهاب إلى المدرسة هذا العام في لبنان، وكانت الأمم المتحدة قد أكدت ان 200 ألف طفل لا يتلقون تعليمهم بعد الفرار من ويلات الحرب في سوريا.

واشارت مؤسسة كلوني للعدالة الى انها اشتركت مع شركتي غوغل وهيوليت باكارد لمساعدة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) ووزارة التعليم اللبنانية في فتح سبع مما تعرف بمدارس "الفترة الثانية" للاجئين السوريين.

وقال جورج كلوني: "لا نريد أن نفقد جيلا كاملا لأن حظهم السيئ أنهم ولدوا في المكان الخاطئ وفي الزمن الخاطئ".