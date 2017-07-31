واشنطن بوست: ترامب أملى بيانا مضللا بشأن اجتماع ابنه مع محامية روسية

أملى الرئيس الأميركي دونالد ترامب بيانا تبين لاحقا أنه مضلل، حيث قال ابنه دونالد ترامب جونيور ان اجتماعا عقده مع محامية روسية في حزيران 2016 لا علاقة له بحملة والده الرئاسية، وفق ما ذكرت صحيفة واشنطن بوست.

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وكشفت واشنطن بوست ان مستشاري ترامب بحثوا الكشف الجديد واتفقوا على ضرورة أن يصدر ترامب الابن رواية جديرة بالتصديق لما حدث "كي لا يكون هناك سبيل لإنكارها لاحقا إذا ظهرت التفاصيل كاملة".

وكان ترامب الابن كشف عن رسائل البريد الإلكتروني التي أظهرت أنه وافق بشغف العام الماضي على لقاء امرأة جرى إبلاغه أنها محامية تابعة للحكومة الروسية ربما تكون لديها معلومات تضر بالمرشحة الرئاسية الديمقراطية هيلاري كلينتون، في إطار الدعم الرسمي الذي تقدمه موسكو لوالده.