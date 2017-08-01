بالصورة - توقيف زعيمين معارضين في فنزويلا كانا في الإقامة الجبرية

كتب أبناء ليديزما على تويتر ان الاستخبارات اقتادت والدهم

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LBCI News Lebanon

أوقفت الاستخبارات الفنزويلية في وقت مبكر الثلاثاء القياديين المعارضين ليوبولدو لوبيز وانطونيو ليديزما الخاضعين للإقامة الجبرية من منزليهما، وفق اسرتيهما.

وكتبت ليليان تينتوري زوجة لوبيز على توتير "أخذوا ليوبولدو من المنزل. لا نعرف أين هو ولا من أخذه". وكتب أبناء ليديزما على تويتر ان الاستخبارات اقتادت والدهم.

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ونشرت ليليان تينتوري شريط فيديو يظهر فيه شرطيون من الاستخبارات وهم يدخلون لوبيز في سيارة وينطلقون به، من جهتها نشرت المعارضة ووسائل إعلام صورا التقطت بهواتف محمولة لحظة إخراج ليديزما من منزله.

أمضى لوبيز ثلاث سنوات وخمسة أشهر في السجن قبل خروجه ووضعه في الإقامة الجبرية في 8 تموز. وكان ليديزما في الإقامة الجبرية منذ نيسان 2015.