أخبار دولية 01 آب 2017 - 08:29 01/08/2017 08:29:00 أسبوع سيء مرّ على أنطوني سكاراموتشي...

اقالة مدير اتصالات ترامب وورود اسمه في دليل على انه ميت عن خطأ

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LBCI News Lebanon



أقيل ANTHONY SCARAMUCCI من منصبه كمدير الاتصالات للرئيس الاميركي دونالد ترامب، وايضا أدرج على أنه ميت في دليل خريجي كلية الحقوق بجامعة هارفارد. الإعلان