أخبار دولية
01 آب 2017 - 08:29
01/08/2017 08:29:00
أسبوع سيء مرّ على أنطوني سكاراموتشي...
اقالة مدير اتصالات ترامب وورود اسمه في دليل على انه ميت عن خطأ
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LBCI News Lebanon
أقيل ANTHONY SCARAMUCCI من منصبه كمدير الاتصالات للرئيس الاميركي دونالد ترامب، وايضا أدرج على أنه ميت في دليل خريجي كلية الحقوق بجامعة هارفارد.
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