مسرحية لأطفال سوريين لا يعرفون بلادهم

مجموعة من الشباب يجولون ويعرفون الاطفال السوريين على سوريا

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LBCI News Lebanon

مبادرة فريدة من نوعها... مسرحية لاطفال سوريين لا يعرفون بلادهم... ولدوا أو ترعروا بعيدا عن احيائها...

هي التي ذاقت وتذوق طعم مرّ الحرب منذ اكثر خمس سنوات... فحاول المنظمون قدر المستطاع تعريفهم على مختلف المناطق السورية, وعلى طريقتهم.