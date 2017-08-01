أخبار دولية
01 آب 2017 - 08:33
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مسرحية لأطفال سوريين لا يعرفون بلادهم

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مبادرة فريدة من نوعها... مسرحية لاطفال سوريين لا يعرفون بلادهم... ولدوا أو ترعروا بعيدا عن احيائها... 
 
هي التي ذاقت وتذوق طعم مرّ الحرب منذ اكثر خمس سنوات... فحاول المنظمون قدر المستطاع تعريفهم على مختلف المناطق السورية, وعلى طريقتهم.
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