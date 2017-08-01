الشرطة الاسترالية تطلق احد الموقوفين في قضية مخطط تفجير طائرة

أعلنت الشرطة الاسترالية الأربعاء انها أطلقت واحد من 4 اشخاص اوقفوا للاشتباه بتخطيطهم لتفجير طائرة من دون توجيه اي تهمة اليه، فيما وصف محاميه ما جرى بأنه "بضعة ايام صعبة".

والقي القبض على عبدالله مرعي البالغ 50 عاما بعد مداهمة 5 منازل في سيدني السبت، وتبع ذلك تشدد في الأمن شمل مطارات ومرافق رئيسية.

وأوضحت السلطات الاسترالية ان المخطط الذي تم احباطه كان يستهدف اسقاط طائرة بواسطة قنبلة محلية الصنع دون اعطاء تفاصيل أكثر، فيما افادت صحفة محلية ان الرجال خططوا لاستخدام غاز سام او قنبلة مخبأة داخل آلة لفرم اللحمة.