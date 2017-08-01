رجل يفتح النار داخل القنصلية الصينية في لوس انجليس قبل أن يقتل نفسه

أعلنت الشرطة ان رجلا فتح النار داخل القنصلية الصينية في لوس انجليس صباح يوم الثلاثاء قبل أن يقتل نفسه في سيارته القريبة.

وذكر الضابط مايكل لوبيز من إدارة شرطة لوس انجليس أنه لا توجد إصابات في واقعة إطلاق النار التي حدثت في نحو السادسة صباحا قبل أن تفتح القنصلية أبوابها.

وقال "أطلقت عدة رصاصات في القنصلية"، مشيراً الى أن الشرطة عثرت على الرجل مقتولا في سيارته جراء إطلاق النار على نفسه.

وقالت القنصلية الصينية في بيان مقتضب انها تشعر بقلق بالغ إزاء الواقعة وطلبت من الولايات المتحدة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أمن المبنىوالدبلوماسيين الذين يعملون فيه.