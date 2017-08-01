أخبار دولية
01 آب 2017 - 23:38
Back

رجل يفتح النار داخل القنصلية الصينية في لوس انجليس قبل أن يقتل نفسه

في 2011 ألقت السلطات القبض على مواطن أميريكي من أصل صيني ... Lebanon, news ,lbci ,أخبار أميركا,الصين ,في 2011 ألقت السلطات القبض على مواطن أميريكي من أصل صيني ...
episodes
رجل يفتح النار داخل القنصلية الصينية في لوس انجليس قبل أن يقتل نفسه

 

أعلنت الشرطة ان رجلا فتح النار داخل القنصلية الصينية في لوس انجليس صباح يوم الثلاثاء قبل أن يقتل نفسه في سيارته القريبة.

 

وذكر الضابط مايكل لوبيز من إدارة شرطة لوس انجليس أنه لا توجد إصابات في واقعة إطلاق النار التي حدثت في نحو السادسة صباحا قبل أن تفتح القنصلية أبوابها.

 

وقال "أطلقت عدة رصاصات في القنصلية"، مشيراً الى أن الشرطة عثرت على الرجل مقتولا في سيارته جراء إطلاق النار على نفسه.

 

 وقالت القنصلية الصينية في بيان مقتضب انها تشعر بقلق بالغ إزاء الواقعة وطلبت من الولايات المتحدة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أمن المبنىوالدبلوماسيين الذين يعملون فيه.

الإعلان
إقرأ أيضاً