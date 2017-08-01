مجلس الشيوخ الأميركي يؤكد تعيين راي لقيادة (إف.بي.آي) بعد إقالة كومي

أكد مجلس الشيوخ الأميركي يوم الثلاثاء تعيين المحامي السابق بوزارة العدل كريستوفر راي مديرا لمكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) بعد نحو ثلاثة أشهر من إقالة الرئيس دونالد ترامب مدير المكتب السابق جميس كومي.

وسيتولى راي، الذي جرى تأكيد تعيينه بواقع 92 صوتا مقابل خمسة أصوات، إدارة أكبر وكالة لإنفاذ القانون في البلاد في خضم تحقيق اتحادي في مزاعم تواطؤ بين حملة ترامب الرئاسية وروسيا.

ومنذ إقالة كومي في التاسع من أيار عينت وزارة العدل روبرت مولر مستشارا خاصا للإشراف على التحقيق بمساعدة مكتب التحقيقات الاتحادي. وتنفي روسيا أي تدخل لها في الانتخابات ويؤكد ترامب عدم تواطؤ حملته مع روسيا.

وقد تعهد راي في جلسة استماع قبل تأكيد تعيينه الشهر الماضي بأن يظل مستقلا وألا تؤثر عليه السياسات أو ضغوط الرئيس.