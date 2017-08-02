أخبار دولية
02 آب 2017 - 03:13
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فيتنام تنتقد إنشاء الصين سينما على جزيرة متنازع عليها

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فيتنام تنتقد إنشاء الصين سينما على جزيرة متنازع عليها

نددت فيتنام بإنشاء الصين وتشغيلها لدار عرض سينمائي على جزر باراسيل في وقت يتصاعد فيه التوتر بين الجارتين فيما يتعلق بحقوق الطاقة في بحر الصين

الجنوبي.

 

 

وأوضحت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) ان السينما المقامة على جزيرة وودي، وهي جزء من مجموعة جزر باراسيل التي تطالب كل من تايوان وفيتنام بالسيادة عليها، مجهزة بأحدث وسائل العرض.

 

 وقالت لي ثي ثو هانج المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفيتنامية أمس الثلاثاء "هذا الإجراء من جانب الصين يمثل خرقا لسيادة فيتنام على أرخبيل هوانج سا وانتهاكا للقانون الدولي لكنه لن يغير سيادة فيتنام عليه" في إشارة إلى الاسم الفيتنامي للجزر.

 

 وفرضت الصين سيطرتها الكاملة على جزر باراسيل بعد مواجهة بحرية حاسمة مع فيتنام عام 1974.

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