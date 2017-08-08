إلغاء اجتماع بين وزيري خارجية الصين وفيتنام

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أعلن مسؤولون بالسفارة الصينية أن اجتماعا كان من المقرر عقده بين وزيري خارجية الصين وفيتنام على هامش تجمع إقليمي أُلغي وسط تزايد حدة التوتر بين البلدين بشأن بحر الصين الجنوبي.وتمسكت فيتنام بأن يتضمن البيان الختامي لاجتماع وزراء دول رابطة جنوب شرق أسيا (أسيان) كلمات تشير إلى القلق من بناء الجزر في بحر الصين الجنوبي وتنتقد إضفاء الطابع العسكري هناك.ولم يذكر المسؤولون بالسفارة الصينية سبب إلغاء الاجتماع الذي كان مقررا أمس الاثنين في مانيلا بين وزير خارجية الصين وانج يي ونظيره الفيتنامي فام بينه مينه.