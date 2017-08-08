هذا ما تريده الولايات المتحدة من بعثة اليونيفيل في لبنان...

الإعلان

أعلنت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي انها تريد من مهمة حفظ السلام الاممية في جنوب لبنان توسيع مهامها والتحقيق في انتهاكات مزعومة لـ"ميليشيا حزب الله".ومن المقرر ان يصوت مجلس الامن على تمديد مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) في 30 آب مبدئيا، واشارت هايلي الى انها سوف تسعى لاجراء "تحسينات ملحوظة" على تفويض اليونيفيل.وأبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مجلس الامن في رسالة الجمعة انه ينوي النظر في سبل تعزيز اليونيفيل لجهودها "فيما يتعلق بالوجود غير الشرعي لأفراد مسلحين وأسلحة او بنية تحتية داخل منطقة عملياتها".