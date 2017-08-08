الافراج عن قبطان العبارة "بقاع دريم" في الاردن

السلطات الاردنية كانت قد أوقفتها في ميناء العقبة

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LBCI News Lebanon

تنطلق العبارة اللبناني "بقاع الريم" عند الثالثة من ميناء العقبة في الاردن الى منياء طرابلس، بعد الافراج عن قبطانها وليد جرجور.

وفي الأمس، افرج عن العبارة والتي تقل ثمانية وستين لبنانياً من سائقي الشاحنات مع شاحناتهم, بعدما كانت السلطات الاردنية قد أوقفتها في ميناء العقبة وبعد دفع كفالة مئتي ألف دولار.

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وفي التفاصيل، أنه قبل نحو 5 أيام، حصل حادث لأحد العمال الأردنيين على متن الباخرة، حيث سقط داخل غرفة مصعدٍ أثناء كشفه على العبارة، ما أدى الى وفاته.

وعلى الأثر، منعت السلطات الأدرنية العبارة من المغادرة، فما كان من السائقين الا ان ناشدوا الحكومة اللبنانية التدخل فوراً للإفراج عنهم.