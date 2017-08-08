تركيا توافق على زيارة مشرعين ألمان للقوات في قاعدة إنجرليك الجوية

أظهر خطاب من وزير الخارجية الألماني زيجمار غابرييل اليوم الثلاثاء أن تركيا وافقت على السماح لمشرعين ألمان بزيارة الجنود الألمان في قاعدة جوية تركية الشهر المقبل في إطار زيارة لحلف شمال الأطلسي وذلك بعد أن رفضت تركيا زيارة مماثلة في تموز.
وكان خلاف بشأن السماح بزيارة جنود ألمان في قواعد تركية قد زاد من التوتر بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي وأثار خلافا أوسع مع أنقرة.
واعتقلت تركيا عشرة نشطاء مدافعين عن حقوق الإنسان الشهر الماضي منهم ألماني في إطار حملة أمنية.
وكان رفض تركيا المتكرر السماح للمشرعين بزيارة القوات في قاعدة إنجيرليك الجوية دفع ألمانيا لنقل هؤلاء الجنود إلى الأردن. ورفضت تركيا كذلك زيارة مقررة لقونية في تموز.