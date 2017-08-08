تركيا توافق على زيارة مشرعين ألمان للقوات في قاعدة إنجرليك الجوية

رفض تركيا المتكرر دفع ألمانيا لنقل هؤلاء الجنود إلى الأردن

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LBCI News Lebanon

أظهر خطاب من وزير الخارجية الألماني زيجمار غابرييل اليوم الثلاثاء أن تركيا وافقت على السماح لمشرعين ألمان بزيارة الجنود الألمان في قاعدة جوية تركية الشهر المقبل في إطار زيارة لحلف شمال الأطلسي وذلك بعد أن رفضت تركيا زيارة مماثلة في تموز.

وكان خلاف بشأن السماح بزيارة جنود ألمان في قواعد تركية قد زاد من التوتر بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي وأثار خلافا أوسع مع أنقرة.

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واعتقلت تركيا عشرة نشطاء مدافعين عن حقوق الإنسان الشهر الماضي منهم ألماني في إطار حملة أمنية.

وكان رفض تركيا المتكرر السماح للمشرعين بزيارة القوات في قاعدة إنجيرليك الجوية دفع ألمانيا لنقل هؤلاء الجنود إلى الأردن. ورفضت تركيا كذلك زيارة مقررة لقونية في تموز.​