بالتفاصيل - اليكم أسهل الطرق وأرخصها للحصول على إقامة بدولة أوروبية

أسهل وأرخص" طرق لتحصل على إقامة بدولة أوروبية

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LBCI News Lebanon

قامت شركة "هينلي آند بارتنرز" المختصة بأمور الإقامة والجنسية، بدراسة جديدة وضعت من خلالها قائمة بدول الاتحاد الأوروبي التي توفر أسرع الطرق، للحصول على تصريح إقامة.

وفيما يلي أبرز الدول التي رصدها التقرير:

بلغاريا

وضع نصف مليون يورو في سندات تابعة للحكومة البلغارية ستؤهلك لدخول برنامج الإقامة في بلغاريا.

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اليونان

ستصبح مؤهلا للحصول على إقامة في اليونان إذا ما اشتريت عقارا بقيمة 250 ألف يورو في اليونان.

قبرص

يمكن الحصول على إقامة في جزيرة قبرص إذا استثمرت 300 ألف يورو في العقار.

بريطانيا

يجب أن تفتح حسابا بقيمة 2.2 مليون يورو في بريطانيا كي تدخل برنامج منح الإقامة.

لاتفيا

كي تحصل على الإقامة في لاتفيا عليك بشراء عقار بمبلغ 250 ألف يورو، ودفع رسوم بنسبة 5 بالمئة للحكومة.

إسبانيا

تتيح لك إسبانيا فرصة الإقامة على أراضيها إذا اشتريت عقارا بقيمة نصف مليون يورو، أو استثمرت مليوني يورو في ديون الحكومة الإسبانية.

مالطا

يمكنك الحصول على فرصة للإقامة في مالطا إذا اشتريت عقارا بقيمة 275 ألف يورو أو أكثر.

البرتغال

ستحصل على فرصة المعيشة في البرتغال كمقيم إذا ما اشتريت منزلا بقيمة نصف مليون يورو، أو أودعت مليون يورو إلى حساب بنك برتغالي.

بلجيكا

الحصول على عمل في بلجيكا يمنحك حق الإقامة هناك بشكل أوتوماتيكي، ولن تحتاج للاستثمار هناك.