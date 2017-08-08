الرئيس الفرنسي يستضيف زعماء منطقة اليورو الثلاثة لإجراء محادثات

ماكرون سيلتقي برئيس الوزراء الهولندي مارك روته يوم 31 آب

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LBCI News Lebanon





وفي ظل تراجع شعبيته في الداخل قال مسؤول فرنسي اليوم الثلاثاء إن ماكرون سيجري محادثات مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي ورئيس وزراء إيطاليا باولو جنتيلوني يوم 28 آب.

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وأكدت مصادر في الدول الثلاث الأخرى أن الاجتماع سينعقد. يستضيف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زعماء أوروبيين كبار آخرين هذا الشهر لإجراء محادثات بشأن الهجرة والاقتصاد والدفاع في إطار مساع دبلوماسية أوسع نطاقا للرئيس الفرنسي.وفي ظل تراجع شعبيته في الداخل قال مسؤول فرنسي اليوم الثلاثاء إن ماكرون سيجري محادثات مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي ورئيس وزراء إيطاليا باولو جنتيلوني يوم 28 آب.وأكدت مصادر في الدول الثلاث الأخرى أن الاجتماع سينعقد.

ومن المقرر أن يلتقي ماكرون أيضا برئيس الوزراء الهولندي مارك روته يوم 31 آب.



كما سيزور النمسا ورومانيا وبلغاريا بين 23 و25 آب حيث سيضغط من أجل توفير حماية أفضل للعمال الفرنسيين مما يرون أنها منافسة غير عادلة في سوق العمل من الدول الأفقر في الاتحاد الأوروبي.