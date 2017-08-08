زلزال بقوة 6،5 درجات يضرب مقاطعة سيتشوان الصينية

تعاني الصين عادة من الزلازل والهزات القوية

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LBCI News Lebanon

اعلن المركز الجيولوجي الاميركي ان زلزالا بقوة 6،5 درجات ضرب مساء الثلاثاء مقاطعة سيتشوان في جنوب غرب الصين، ولم يفد حتى الان عن وقوع إصابات او أضرار.

ووقع الزلزال في مقاطعة سيتشوان، في مكان قريب من منطقة أخرى في المقاطعة نفسها ضربها زلزال بقوة ثماني درجات عام 2008 واوقع 87 الف ضحية بين قتيل ومفقود.

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وحدد مركز الزلزال على بعد 284 كيلومترا شمال العاصمة الاقليمية شينغدو على عمق عشرة كيلومترات حسب المركز الجيولوجي الاميركي.

وتعاني الصين عادة من الزلازل والهزات القوية خصوصا المناطق الجبلية الواقعة في غرب وجنوب غرب البلاد.