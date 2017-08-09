بالتفاصيل - لبنان معفى من تأشيرة دخول قطر...لمدة 30 يوما

سفارة قطر في بيروت عممت بيانا لوزارة الداخلية - الهيئة العامة للسياحة

Lebanon, news ,lbci ,أخبار قطر,لبنان,سفارة قطر في بيروت عممت بيانا لوزارة الداخلية - الهيئة العامة للسياحة

LBCI News Lebanon

عممت سفارة قطر في بيروت بيانا لوزارة الداخلية - الهيئة العامة للسياحة عن قرار يعفي اللبنانيين من تأشيرة الدخول، جاء فيه:

"أعلن مسؤولون قطريون اليوم أن قطر سوف تسمح لمواطني 80 دولة من ضمنها لبنان بالدخول إلى أراضيها دون الحاجة لتأشيرة دخول. وبدءا من اليوم لن يتعين على مواطني تلك البلدان ممن يرغبون في زيارة قطر التقدم بطلب للحصول على تأشيرة دخول أو سداد رسوم؛ بل سوف يمنحون مجانا إعفاء من التأشيرة لدى وصولهم إلى منفذ الدخول وتقديمهم جواز سفر سار لا تقل صلاحيته عن ستة أشهر وتذكرة سفر مؤكدة لمتابعة الرحلة أو تذكرة ذهاب وعودة.

الإعلان

وسوف يكون الإعفاء من التأشيرة لمواطني لبنان ساريا لمدة 30 يوما، ويمنح الزائر الحق في قضاء مدة لا تتجاوز 30 يوما في قطر مع إمكانية التقدم بطلب لتمديد الإعفاء 30 يوما إضافيا (إعفاء متعدد الدخول وقابل للتمديد).

ووفقا للقائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للسياحة للسيد حسن الإبراهيم، فإن "تسهيل الدخول إلى قطر يمثل عنصرا حاسما ضمن الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة في قطر".

وقال: "لا شك أن هذه الخطوة سوف تمثل علامة فارقة على طريق تطوير صناعة السياحة في قطر وتنميتها. ومع وجود 80 دولة يحق لمواطنيها الإعفاء من تأشيرة الدخول، أصبحت قطر الآن هي أكثر دول المنطقة انفتاحا، ولذلك يسرنا أن ندعو زوارنا لاستكشاف الضيافة القطرية الأصيلة وكذلك كنوزنا الطبيعية والتراثية".

وكانت قطر قد أطلقت في تشرين الثاني 2016، تأشيرة عبور مجانية يسمح بموجبها للمسافرين الذين يقضون خمس ساعات على الأقل في مطار حمد الدولي بالبقاء في قطر لمدة تصل إلى 96 ساعة (أربعة أيام). وفي ايار 2017، أطلقت الهيئة العامة للسياحة حملة "+قطر" والتي توفر للمسافرين العابرين إمكانية البقاء في فندق خمس نجوم أو أربع نجوم مجانا مع الحصول على تأشيرة العبور".

لمعرفة المزيد عن التأشيرات السياحية لقطر، يرجى زيارة: https://www.visitqatar.qa/plan/visas-requirements.html.