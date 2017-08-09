روحاني يرشح 3 نساء في حكومته بعد انتقادات

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رشح الرئيس الإيراني حسن روحاني ثلاث نساء في الحكومة الجديدة بعد يوم من انتقاده في وسائل التواصل الاجتماعي لتقديمه حكومة جميعها من الرجال للبرلمان للموافقة عليها.واختار روحاني معصومة ابتكار التي كانت رئيسة إدارة البيئة في فترته الرئاسية الأولى نائبة للرئيس لشؤون المرأة والأسرة، كما اختار لعيا جنيدي نائبة للرئيس للشؤون القانونية ورشح شهيندخت مولاوردي مساعدة للرئيس للحقوق المدنية.وتحدث روحاني عن أهمية حقوق المرأة في حملته الانتخابية قبل انتخابات أيار حين أعيد انتخابه لولاية ثانية.ومن المحتمل أن تقلل التعيينات بعضا من الانتقادات التي واجهها روحاني الثلاثاء عندما تبين خلو حكومته من أي امرأة.