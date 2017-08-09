ماتيس : على كوريا الشمالية التخلي عن سعيها لامتلاك الاسلحة النووية

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شدد وزير الدفاع الاميركي جيم ماتيس على ضرورة ان توقف كوريا الشمالية مساعيها لامتلاك اسلحة نووية والا تفكر في القيام بأعمال يمكن أن تقود إلى "تدمير شعبها".وقال ماتيس في بيان ان على كوريا الشمالية: "اختيار التوقف عن عزل نفسها والتخلي عن مساعيها لامتلاك اسلحة نووية .. ويجب أن تتوقف عن التفكير في القيام بأي أعمال يمكن أن تؤدي الى نهاية نظامها وتدمير شعبها".في وقت، ذكر متحدث أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش منزعج من "زيادة خطاب المواجهة" بشأن كوريا الشمالية.